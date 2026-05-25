«Броня в четыре пальца». Усик отметил сильную сторону Верхувена после боя

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал победу в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«С держалкой у него всё хорошо. Голова держит. Мы в боксёрском сообществе говорим, что у него броня в четыре пальца. И нормально ты бьёшь, глаза вроде раз, а потом на место. И ты думаешь: «Нормально, нормально держит парень». Не помню, в третьем или четвёртом раунде… Несмотря на то что мы тейпируемся, всё хорошо, но сверху дал в лобешник, и ручка так чуть-чуть почувствовалась», — сказал Усик на пресс-конференции.

