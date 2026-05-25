Инсайдер: Конор Макгрегор не хочет продления контракта с UFC

Несмотря на предстоящее возвращение в UFC, бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не собирается продлевать свой контракт. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

«Это бизнес-история. Конор возвращается, но UFC не подписали с ним продление. Они хотят этого, но он не хочет. У Конора осталось два боя. Он проведёт первый 12 июля, а затем, предположительно, второй, в первом или втором квартале 2027 года», — приводит слова Хельвани издание Bloody Elbow.

Ранее Макгрегор высказался о предстоящем реванше с Максом Холлоуэем.

