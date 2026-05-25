Усик — о критике остановки его боя с Верхувеном: разговоры ни о чём

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на критику остановки его поединка с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Послушайте, это просто разговоры ни о чём. Ну, хорошо, было бы ещё два-три удара, и мы не знаем, что могло произойти с его головой, и всё остальное… Рефери, в первую очередь, это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы люди как можно меньше получили урона. Это человек, который принимает решение, он видит со стороны, отвечает ли боксёр или закрылся в глухой блок. И ждёт, один, второй, третий удар… Бывали ситуации в ринге, когда не останавливали, не останавливали, парень сходит с ринга, потеря сознания, в больницу привозят, умер через несколько часов», — сказал Усик на пресс-конференции.

