Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании Магомедрасула Гасанова в UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании экс-чемпиона ACA соотечественника Магомедрасула Гасанова в престижнейшую организацию мира.

Напомним, ранее стало известно, что Гасанов готовится выступить на турнире UFC Fight Night 282, который состоится 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ворвался в UFC. Шёл долго, работал усердно, пахал молча. Заслуженно», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг).