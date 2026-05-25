Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании Магомедрасула Гасанова в UFC

Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании Магомедрасула Гасанова в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил слух о подписании экс-чемпиона ACA соотечественника Магомедрасула Гасанова в престижнейшую организацию мира.

Напомним, ранее стало известно, что Гасанов готовится выступить на турнире UFC Fight Night 282, который состоится 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ворвался в UFC. Шёл долго, работал усердно, пахал молча. Заслуженно», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

Материалы по теме
Источник: Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC в июле, есть соперник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android