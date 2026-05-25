Главная Бокс/ММА Новости

«Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть». Усик — о бое с Верхувеном

«Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть». Усик — о бое с Верхувеном
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на критику остановки его выступления в поединке с нидерландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Сейчас об этом пару дней поговорят. Что я был не таким, как всегда. Мы же оцениваем то, что мы видели до этого, и сейчас. В моём психологическом портрете есть такой момент: лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть. Ну что-то не получалось, где-то какой-то момент… Я не «плавал». То, что есть синяки – это нормально. Мы же не в «цу-е-фа» играли (смеётся)», — сказал Усик на пресс-конференции.

Усик — о критике остановки его боя с Верхувеном: разговоры ни о чём

