Стало известно, кто будет угловыми Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта

30 мая в Екатеринбурге состоится большой вечер бокса, в главном событии которого пройдёт бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по линии IBF немцем Михаэлем Айфертом.

В углу Дмитрия Бивола будет бессменный тренер и наставник Геннадий Машьянов, а также отец Дмитрия Юрий Бивол, катмен Дмитрий Лучников и тренер по физподготовке Тэйлор Рамсдел.

Михаэля Айферта на бой выведут его главный тренер Дмитрий Сихолай, а также ассистенты Анатолий Муратов и Истван Сили и катмэн Маркус Швер.

Напомним, всего в Екатеринбурге запланировано 11 поединков по профессиональному боксу. Кроме Бивола, в карде выступят российские чемпионы мира – 2025 Шарабутдин Атаев и Всеволод Шумков, а также звёзды профессионального ринга Вадим Туков, Никита Зонь и Мухаммад Шехов.

