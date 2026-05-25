Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу его жёстко избить, а он пытается сбежать». Чимаев упрекнул Стрикленда в трусости

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, упрекнул 35-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда в уклонении от реванша с ним.

«Никаких оправданий. Я просто хочу его жёстко избить. А он пытается сбежать», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети X.

Напомним, бой между Хамзатом и Шоном стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
