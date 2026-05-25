Главная Бокс/ММА Новости

Усик отреагировал на слухи, что его гонорар за бой с Верхувеном составил $ 100 млн

Усик отреагировал на слухи, что его гонорар за бой с Верхувеном составил $ 100 млн
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на информацию о гонораре якобы в $ 100 млн за бой с экс-чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Удивляет, когда считают мои гонорары. Я просто кайфую. $ 100 млн! Я как человек, немного изучающий бизнес и всё остальное, не могу понять, откуда человек мог сгенерировать 100 лямов. Ну из чего? Думаю: «Ну, если 100 лямов будет, это будет хорошо», — сказал Усик на пресс-конференции.

37-летний кикбоксёр заткнул за пояс весь тяжёлый вес. Усика никто так не терзал
