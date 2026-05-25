Усик прокомментировал решение Верхувена подать апелляцию на результат их поединка

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился мнением о решении экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО) подать протест на результат их поединка, отметив, что такие разговоры не имеют значения. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Здесь [когда соперник потрясён и пытается выстоять] количество ударов накапливается, накапливается, накапливается, и в какой-то момент может произойти что-то непредвиденное. И говоря про то, чтобы оспорить… Что вы хотите оспорить? Как нам вернуться [к тому моменту]? Мы не можем вернуться туда или сюда», — сказал Усик на пресс-конференции.