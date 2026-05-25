Усик категорично высказался о критике остановки в бою с Верхувеном

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) категорично высказался о критике остановки в бою против экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Это был тяжёлый бой. Рико хороший боец и отлично подготовился. Всё в порядке. Мы одержали победу и продолжим работать и тренироваться. Была ли остановка ранней? Я об этом не думаю. Многие говорили, что остановка боя была преждевременной. Послушайте, это не моя работа. Моя работа — бокс», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.