Анонсированы первые бои на дебютный турнир UFC в Сербии с участием Ракича и Медича

13-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе серб Урош Медич (13-3, 11 КО/ТКО) проведёт следующий бой против 15-го номера рейтинга UFC в категории до 77 кг американца Даниэля Родригеса (20-5, 9 КО/ТКО) на турнире UFC, который пройдёт 1 августа в Белграде (Сербия). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Кроме того, на этом же ивенте выступит австро-сербский боец Александар Ракич (14-6, 9 КО/ТКО). Его противником станет 12-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе поляк Марчин Тыбура (27-11, 10 КО/ТКО). Для Ракича это будет первый бой в новой весовой категории. Ранее Александар выступал в полутяжёлом весе, однако с 2021 года он не одержал ни одной победы в лиге и идёт на серии из четырёх поражений.

