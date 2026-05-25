Махачев заявил о желании провести один из поединков в UFC на территории Дагестана

Махачев заявил о желании провести один из поединков в UFC на территории Дагестана
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о желании провести один из поединков в UFC на территории Дагестана.

«Хотелось бы мне, конечно, один из своих боёв в UFC провести на родине, подарить этот праздник нашей республике. Сколько людей приходят [на турниры по вольной борьбе], столько молодых ребят в зале будут мотивированы заниматься в будущем борьбой. Хотя некоторые даже не придают этому значения», — сказал Махачев в интервью Red Corner MMA.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

