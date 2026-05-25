«Слава богу, что до решения не дошло». Усик — о судействе в бою с Верхувеном

«Слава богу, что до решения не дошло». Усик — о судействе в бою с Верхувеном
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился мнением насчёт ситуации с судейскими записками боя против экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена (1-1, 1 КО). Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я вообще об этом не думаю. Не могу быть компетентным [в этом вопросе], потому что не являюсь судьёй. Если бы я со стороны смотрел этот бой, то это одно. А я был в ринге, и оценивать, как судья посчитал какой-то из раундов, — не могу. На карточках было так, а в итоге вышло по другому. Иногда вообще не понимаю, как судят. Слава богу, что до решения не дошло», — сказал Усик на пресс-конференции.

До победы Усика ситуация на судейских карточках выглядела следующим образом: двое судей насчитали к началу 11-го раунда ничью, поставив 95-95, а третий оценил бой в пользу Рико со счётом 95-94.

37-летний кикбоксёр заткнул за пояс весь тяжёлый вес. Усика никто так не терзал
