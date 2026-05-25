«Мне наконец-то оказали честь». Макгрегор сообщил, что заключил новый контракт с UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что подписал новый контракт с североамериканской организацией.

«Мак возвращается, детка! Музыка для моих ушей. Я отсутствовал так долго, пять лет. Моё тело свежее, мой ум — более острый. Я готов вернуться. У меня отличный соперник. Я заключил выгодную сделку с UFC. И очень, очень счастлив. Они наконец-то оказали мне честь», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

