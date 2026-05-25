«Планирую показать мастерство боевых искусств». Макгрегор — о бое с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поделился настроем на предстоящий бой против экс-обладателя титула UFC в категории до 66 кг американца Макса Холлоуэя. Их поединок пройдёт на турнире UFC 329 и станет главным событием вечера.

«Итак, 11 июля моим соперником станет Макс Холлоуэй, которого я уже побеждал. Он — опытный боец, бывший чемпион UFC, достойный противник. Наш первый бой был демонстрацией мастерства боевых искусств в моём исполнении, поэтому планирую повторить это снова. И хочу показать свой прогресс и улучшения в этих видах единоборств. Я очень, очень взволнован этим боем. Подготовка идёт очень хорошо. Мы живём, дышим и спим в спортзале, в буквальном смысле», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

