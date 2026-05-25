Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Легко судить, смотря по ТВ». Президент WBC — о критике остановки в бою Усик — Верхувен

«Легко судить, смотря по ТВ». Президент WBC — о критике остановки в бою Усик — Верхувен
Комментарии

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал критику действий рефери в бою между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Лишь один человек может видеть глаза бойца. Лишь один человек может оценить ситуацию. Очень легко судить издалека, смотря по телевизору или с разных ракурсов, если учитывать происходящую драму. Но рефери обязан остановить бой, даже за одну секунду до конца раунда или всего боя, как было в случае с Хулио Сезаром Чавесом и Мелдриком Тейлором. Жизнь боксёра – в руках рефери. Потому я поддерживаю Марка Лайсона. Очень горжусь им, и то, что он увидел, заставило его остановить поединок», – сказал Сулейман в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Материалы по теме
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Усик победил Верхувена. Это был очень странный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android