Президент WBC: абсолютно готовы санкционировать реванш между Усиком и Верхувеном

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил готовность санкционировать реванш между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном за титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе. Противостояние Усика и Верхувена прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде, что вызвало волну критики и возмущения среди фанатов и боксёров.

«Готовы ли в WBC санкционировать реванш между Усиком и Верхувеном? Абсолютно, да. Но Кабайел — обязательный претендент. Рико точно попадёт в рейтинг WBC. И он заслуживает снова драться за титул чемпиона мира. [Кабайел] следующий соперник Усика», — сказал Сулейман в интервью на YouTube-канала Pro Boxing Fans.