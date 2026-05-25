«Сначала я». Непобеждённый боксёр заявил, что должен следующим подраться с Усиком

33-летний обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе немец курдского происхождения Агит Кабайел (27-0, 19 KO/ТКО) выразил уверенность в том, что именно он должен стать следующим соперником 39-летнего действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Я — претендент номер один и так долго ждал этого момента. Готов к следующему большому вызову. Он не может говорить о незамедлительном реванше [с Верхувеном]. Сначала я. Бой с Рико был неплохим. Думаю, Рико выиграл один раунд, но что есть, то есть. Я не судья.

После такого выступления Усик вернётся и покажет себя с лучшей стороны. Думаю, он тоже недоволен своим выступлением. Я выхожу на каждый бой с уверенностью, сосредоточен на себе и буду готов. Я родился готовым к бою. Давайте сделаем это», — приводит слова Кабайела журнал The Ring.

