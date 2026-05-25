Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили: терпеливо жду Петра Яна, но он не торопится

Мераб Двалишвили: терпеливо жду Петра Яна, но он не торопится
Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили сообщил, что уже готов вновь выступить в UFC и пока ждёт восстановления действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна, чтобы провести третий бой против него.

«Я хочу быть активным. Вот почему решил выступать в RAF. Мне нравится соревноваться, бросать себе вызов, устраивать [зрелищные] схватки в борьбе. Не сижу сложа руки и постоянно бросаю себе вызов. Я в порядке и терпеливо жду Петра Яна. Он не торопится, и давайте посмотрим, когда чемпион захочет вернуться, чтобы сразиться со мной.

Я постоянно тренируюсь. Неважно, назначен мне бой или нет. Всегда тренируюсь так, как будто готовлюсь к бою. Честно говоря, не знаю, в чём разница между проведением [тренировочного] лагеря к бою и обычными тренировками. Если мне дадут бой на следующей неделе, буду готов подраться.

Иногда приходится ждать. Когда я был чемпионом, мог давить на UFC и говорить: «Эй, UFC, займите меня делом, я хочу поскорее подраться». Тогда в UFC давали мне поединок.

Теперь я не чемпион, и мне приходится ждать соперника. Такова игра, ситуация, и я её понимаю. Сейчас, к сожалению, мне приходится ждать», — приводит слова Двалишвили портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Стрикленд: Двалишвили похож на маленького похотливого гоблина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android