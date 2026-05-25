Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри сообщил, когда собирается провести следующий бой по боксу.

«Итак, в этом году у меня в планах — провести три боя. Один был в апреле, теперь хочу в августе и октябре или ноябре. У меня пока нет соперника, но, опять же, дело не в сопернике, а в том, что я всегда сражаюсь сам с собой. Так что кто бы ни был моим соперником — хоть Майк Тайсон — для меня это не имеет значения. Этот поединок станет для меня разминкой, чтобы набраться сил перед главным боем», — приводит слова Фьюри издание The Independent.