Фото: стройка на территории Белого доме сооружений для проведения турнира UFC

На южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США) ведутся строительные работы по возведению сооружений для проведения турнира UFC Freedom 250 — White House, который состоится 15 июня в честь 250-летия независимости США.

Напомним, в главном событии турнира UFC Freedom 250 — White House состоится противостояние между непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Для Матадора это будет первая защита титула, а для Хайлайта — третья попытка завоевать абсолютный чемпионский титул.