Усик ответил, кого рассматривает в качестве следующего соперника

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) выразил готовность начать переговоры насчёт проведения поединка с временным чемпионом WBC в супертяжёлом весе немцем курдского происхождения Агитом Кабайелом (27-0, 19 KO/ТКО), а также подтвердил заинтересованность в реванше с нидерландцем Рико Верхувеном (1-1, 1 КО/ТКО).

«Кабайел — невероятный парень. Мы с командой и организаторами всё обсудим, поговорим, как будем двигаться дальше. Турки [Аль аш-Шейх] сказал: «Давайте устроим реванш с Рико в Нидерландах». Я сказал: «Организуйте, дайте время на подготовку — и погнали. Почему бы и нет?» — сказал Усик на пресс-конференции.