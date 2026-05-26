Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с Кроуфордом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал о желании провести реванш с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях американца Теренсом Кроуфордом. Их бой прошёл 14 сентября 2025 года и завершился победой Теренса единогласным решением судей.

«Знаю, что Кроуфорд завершил карьеру, но мне хотелось бы с ним подраться. Надеюсь, у нас будет реванш. Это было бы здорово для фанатов. У меня всегда есть план, никого не жду. Но мне хотелось бы подраться с ним вновь», — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале The Ring.

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.