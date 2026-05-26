Макгрегор раскрыл, как травма ноги в бою с Порье повлияла на его бойцовский интеллект

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор раскрыл, как травма ноги в третьем бою с экс-обладателем титула временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье повлияла на его бойцовский интеллект. Их поединок прошёл 11 июля на турнире UFC 264 и закончился победой Бриллианта техническим нокаутом в первом раунде.

«Теперь, когда я стал гораздо опытнее в этом деле, отталкиваюсь от идеального сценария. У меня уже был перелом ноги в октагоне. Значит, теперь должен быть готов к этому. Итак, я начинаю с идеального сценария: вырубаю соперника мощным ударом с разворота, толпа ликует. Но потом я продумываю наихудший сценарий.

В середине первого раунда получаю вывих плеча и тогда появляется вопрос: что делать? Как буду реагировать? Сменю стойку? Перейду в партер? У меня есть целый набор вариантов действий на случай наихудшего развития событий. Не то чтобы я сидел и обдумывал их, но они у меня есть… У меня есть план на все возможные ситуации и ответы на них», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.