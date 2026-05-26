Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майрис Бриедис объяснил слабое выступление Усика в бою с Верхувеном

Майрис Бриедис объяснил слабое выступление Усика в бою с Верхувеном
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям IBF, The Ring, WBC и WBO в первом тяжёлом весе латвиец Майрис Бриедис объяснил слабое выступление украинца Александра Усика в бою с нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Усик уже давно не голоден. Как когда-то говорил Майк Тайсон – бокс для голодных, для бедных спортсменов. Поэтому нужно много работать, чтобы готовиться к 12-раундовому бою. Ты должен жить этим с утра до вечера. Усик заработал огромные деньги, у него всё есть. Но мало мотивации. Я не узнал его, что это за стоячий боксёр? Мы знаем Усика, который наносит сотни ударов за раунд, а здесь несколько ударов за каждый раунд. Я не узнал его бокс», – сказал Бриедис в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android