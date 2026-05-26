Майрис Бриедис объяснил слабое выступление Усика в бою с Верхувеном

Бывший чемпион мира по версиям IBF, The Ring, WBC и WBO в первом тяжёлом весе латвиец Майрис Бриедис объяснил слабое выступление украинца Александра Усика в бою с нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Усик уже давно не голоден. Как когда-то говорил Майк Тайсон – бокс для голодных, для бедных спортсменов. Поэтому нужно много работать, чтобы готовиться к 12-раундовому бою. Ты должен жить этим с утра до вечера. Усик заработал огромные деньги, у него всё есть. Но мало мотивации. Я не узнал его, что это за стоячий боксёр? Мы знаем Усика, который наносит сотни ударов за раунд, а здесь несколько ударов за каждый раунд. Я не узнал его бокс», – сказал Бриедис в видео на своём YouTube-канале.