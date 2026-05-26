Боец UFC Ван Цун – о Шевченко: она обычная патологическая лгунья

Китайский боец UFC Ван Цун раскритиковала 38-летнюю действующую обладательницу титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентину Шевченко, представляющую Кыргызстан.

«Мы с Валентиной изначально должны были вместе появиться на фанатской Q&A-сессии UFC в Макао. Однако она обратилась в UFC с просьбой отказаться от совместного участия, отказавшись делить со мной сцену. Как моя побеждённая соперница, она явно боится, что я раскрою правду о её лжи. Она просто не умеет достойно проигрывать — обычная патологическая лгунья, которая не может смириться с поражением. Ах да, и ещё кое-что. Я называю её «кассовым ядом», потому что скучные бои — это именно то, что у неё получается лучше всего», — написала Цун на личной странице в одной из социальных сетей.

Отметим, Ван Цун побеждала Шевченко в ноябре 2015 года на турнире в Китае. Бой прошёл по правилам кикбоксинга.