Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Макгрегора раскрыл подробности о будущем бойца после поединка с Холлоуэем

Менеджер Макгрегора раскрыл подробности о будущем бойца после поединка с Холлоуэем
Комментарии

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, объявил, что ирландец не планирует завершать профессиональную карьеру после поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американца Максом Холлоуэем, который пройдёт 11 июля на турнире UFC 329. Их бой станет главным событием вечера.

«Я могу сказать, что Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. Мы планировали провести сезон во время пандемии, но, к сожалению, этого не случилось. Но сейчас новый сезон, и он определённо хочет оставаться в форме. Мы с нетерпением ждём не только боя с Максом Холлоуэем 11 июля, но и следующего — и мы точно не будем ждать целый год», — приводит слова Аттара MMAJunkie.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Материалы по теме
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: пять лет простоя не вычеркнуть
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: пять лет простоя не вычеркнуть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android