Менеджер Макгрегора раскрыл подробности о будущем бойца после поединка с Холлоуэем

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, объявил, что ирландец не планирует завершать профессиональную карьеру после поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг американца Максом Холлоуэем, который пройдёт 11 июля на турнире UFC 329. Их бой станет главным событием вечера.

«Я могу сказать, что Макгрегор хочет оставаться в форме и выступать. Мы планировали провести сезон во время пандемии, но, к сожалению, этого не случилось. Но сейчас новый сезон, и он определённо хочет оставаться в форме. Мы с нетерпением ждём не только боя с Максом Холлоуэем 11 июля, но и следующего — и мы точно не будем ждать целый год», — приводит слова Аттара MMAJunkie.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.