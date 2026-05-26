Бывший промоутер Усика объяснил выступление украинца в бою с Верхувеном

Александр Красюк, бывший промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал победу украинца в поединке с нидерландцем Рико Верхувеном.

«У Рико тоже были свои преимущества. Это полезная масса, он весил на 10-12 кг больше Усика… нет, на 15 кг. И это не жир, а полезный вес. У Рико невероятное мужество, он настоящий лев, боец, который прошёл через все трудности в своих боях. Он был во всех возможных войнах в карьере. У него невероятная выносливость, а в его команде был один из умнейших тренеров на планете. Это моё мнение. Он был тайским боксёром. Его тело били и пинали столько раз, что он почти ничего не чувствует.

Самое главное преимущество мы не назвали. И это психологическое давление. У Рико его не было. Если он проигрывает, то проигрывает лучшему человеку на планете. Он зарабатывает деньги и становится известным. Если Усик проигрывает, то проигрывает всё», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

