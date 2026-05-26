Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

30 мая в Макао, Китай, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 277. В главном бою третий номер рейтинга в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович встретится с бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 20:00 мск.

Сергею Павловичу 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и три поражения.

Сергей Павлович показал, как набирает форму перед UFС Макао