Валентина Шевченко и Мыктыбек Оролбай провели совместную тренировку

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, провела тренировку с соотечественником Мыктыбеком Оролбаем, выступающим в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

Фото: UFC Eurasia

Валентине Шевченко 38 лет. Уроженка Кыргызстана дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, с 2015-го выступает в UFC.

В 2018 году стала чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе, после чего провела семь защит титула. В 2024 году стала двукратной чемпионкой. Всего на её счету в организации 15 побед, три поражения и одна ничья.

Материалы по теме Боец UFC Ван Цун — о Шевченко: она обычная патологическая лгунья

Боец UFC ВалентинаШевченко встретила Новый год в стиле 1920-х