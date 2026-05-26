Бивол ответил, как относится к статусу большого фаворита в бою с Айфертом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на то, что подходит в статусе фаворита к поединку с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Я не впервые нахожусь в ситуации, когда меня считают фаворитом. Но стараюсь смотреть на всё расчётливо, это бокс, здесь бывает всё. Готовлюсь как к любому сопернику. Если моя работа удовлетворит моего тренера, то и зрители будут довольны», — сказал Бивол на пресс-конференции.

