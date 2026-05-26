Промоутер объяснил, почему Бивол не выставил один из поясов в бою с Айфертом

Генеральный директор боксёрского направления промоушена RCC Герман Титов прокомментировал организацию чемпионского поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«В начале года был первый разговор с менеджером Дмитрия Вадимом Корниловым, возникла эта идея. И началась подготовка. Не сказал бы, что было тяжело в плане переговоров, решили быстро все спорные вопросы. Были вопросы по третьему титулу Дмитрия [WBO], но думаю, было принято нормальное решение. Они не сняли санкции с России и не стали ставить пояс на кон, но оставили Дмитрия чемпионом», — сказал Титов на пресс-конференции.