Айферт: в Россию приезжали каждый год, у меня тут много родственников

Немецкий боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Михаэль Айферт, готовящийся 30 мая в Екатеринбурге сразиться за титулы WBA и IBF с россиянином Дмитрием Биволом, высказался о своём отношении к России.

«Мы каждый год приезжали сюда, в Россию, у меня тут много родственников. Бабушка и дедушка живут в России, много родных приедет меня поддержать в бою», — сказал Айферт на пресс-конференции.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. В его активе победа над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед (пять – нокаутом) и одно поражение.

