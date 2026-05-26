Дмитрий Бивол заявил, что вёл переговоры с боксёрской лигой Даны Уайта

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол заявил, что отказался от подписания контракта с промоушеном Zuffa Boxing, работой которого занимается генеральный директор UFC Дана Уайт.

«Я на том этапе, когда некоторые предложения теряют актуальность. Там были не те предложения, которые устраивали нашу команду», — сказал Бивол на пресс-конференции.

30 мая в Екатеринбурге Дмитрий Бивол проведёт обязательную защиту с немцем Михаэлем Айфертом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

