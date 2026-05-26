Бокс/ММА Новости

Бивол — о поединке с Айфертом: если не волнуешься, это плохо

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о своём настрое в преддверии поединка с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Волнения и переживания всегда есть, всегда будут, и они должны быть. Просто нужно уметь жить с ними. Если ты не волнуешься, это плохо. Значит, недооцениваешь соперника или халатно относишься к бою. Главное, чтобы волнение не переросло в пожар, но огонёк внутри надо поддерживать. Я справляюсь с этим, отдавая все силы в лагере», — сказал Бивол на пресс-конференции.

