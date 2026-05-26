Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол ответил, заинтересован ли в боксёрском поединке с Исламом Махачевым

Дмитрий Бивол ответил, заинтересован ли в боксёрском поединке с Исламом Махачевым
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, как относится к потенциальному боксёрскому поединку со звёздным MMA-бойцом Исламом Махачевым.

«Возможный бой с Исламом Махачевым? Если проводить много боёв, как Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор, а они будут заполнять все инфоповоды в боксе, то это не очень. А разбавлять такими боями бокс классно. Я на данном этапе рассматриваю только бокс, хочу оставить своё наследие в боксе и биться с боксёрами. Что касается будущего, не знаю, может, даже с каким-то актёром подерусь», — сказал Бивол на пресс-конференции.

30 мая в Екатеринбурге Бивол проведёт обязательную защиту с немцем Михаэлем Айфертом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Пресс-конференция Бивол — Айферт: наш чемпион сказал много интересного
Пресс-конференция Бивол — Айферт: наш чемпион сказал много интересного
