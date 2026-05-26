Глава WBA посетит Екатеринбург ради боя Бивол – Айферт

Глава Международной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прилетит в Россию, чтобы присутствовать на чемпионском поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«В Екатеринбург приедет президент WBA Хильберто Мендоса, на днях будет здесь. Это говорит о масштабе турнира. Мы давно его звали, и время наступило. Его приезд показывает, что Россия безопасна, сюда можно ехать. Думаю, это большой шаг», — сказал генеральный директор боксёрского промоушена RCC Герман Титов.

