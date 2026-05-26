«Я в детстве болел за него». Айферт — о Сергее Ковалёве

Немецкий боксёр полутяжёлого веса Михаэль Айферт, который 30 мая в Екатеринбурге сразиться за титулы WBA и IBF с россиянином Дмитрием Биволом, вспомнил о встрече с трехкратным чемпионом мира Сергеем Ковалёвым.

«Я спарринговал с Сергеем Ковалёвым, это был хороший опыт. Было интересно. Я в детстве болел за него», — сказал Айферт на пресс-конференции.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. В его активе победа над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед (пять – нокаутом) и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивол – Айферт.

