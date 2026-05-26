Бивол сказал, под какую песню выйдет на поединок с Айфертом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что традиционно выйдет на поединок с немцем Михаэлем Айфертом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге, под песню «Группа крови» рок-группы «Кино».

«Выйду под «Группа крови» группы «Кино». Почему многие боксёры тоже стали выходить под неё? Эта песня и музыка немного воинственная для меня, слова там такие «пожелай мне удачи в бою», мне кажется, это многим откликается», — сказал Бивол на пресс-конференции.

