Бивол рассказал, что чаще всего замечает при пересмотре своих боёв

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, как анализирует собственные поединки в преддверии боя с немцем Михаэлем Айфертом, который пройдёт 30 мая в Екатеринбурге.

«Конечно, всегда пересматриваю свои бои. Больше ловлю себя на мысли, что в этом моменте сделал не так. Смотрю нарезки в основном. В боях бывают хорошие эпизоды, просто нужно накопить их побольше и выигрывать раунды. Тогда будет победа», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.

