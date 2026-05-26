Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт провели дуэль взглядов перед боем

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол и его соперник немец Михаэль Айферт провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Фото: RCC

Фото: RCC

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. В его активе победа над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивол – Айферт.