Суров: если второй поединок состоится, Усик спокойно разберёт Верхувена

Чемпион мира среди любителей россиянин Давид Суров прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с голландцем Рико Верхувеном, который состоялся 23 мая в Гизе, Египет.

«Верхувен действовал очень нестандартно. Он очень неудобный и корявый. Под него было тяжело подстроиться, поэтому Усик где-то уступал по ходу боя, потому что не привык к таким нестандартным боксёрам. Но ему удалось удосрочить Верхувена – молодец. Если бы бой не остановили в 11-м раунде, тогда Усик закончил бы поединок в 12-м. Думаю, Усик не ожидал, что настолько корявым будет его соперник, поэтому ему было тяжело. Мне тоже некомфортно боксировать с корявыми соперниками. Думаю, в реванше нет необходимости, но если второй поединок состоится, то Усик сделает выводы и спокойно разберёт Верхувена, — сказал Суров в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

