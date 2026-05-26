Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Верхувена заявил, что рефери боя с Усиком признал остановку ошибочной

Тренер Верхувена заявил, что рефери боя с Усиком признал остановку ошибочной
Питер Фьюри, тренер Рико Верхувена, высказался об остановке поединка нидерландца с украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Ошибся ли рефери? Абсолютно. Хорошая вещь, о чём все не знают, заключается в том, что Марк, это его имя… Он летел со мной обратно, и я поговорил с ним. Лучший способ решить спорный вопрос это задать вопрос, не так ли? Задать человеку, который совершил действие. Очевидно, Рико это мой боец, это мой интерес, хочу узнать, почему он остановил бой после гонга.

Сказал Марку: «Ты совершил ошибку». Он сказал мне кое-что важное. Сказал: «Питер, я не услышал гонг». И я ответил, что верю, потому что тоже не услышал гонг (смеётся)», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Рефери будто ждал удобный момент». Тренер Бивола — об остановке боя Усика и Верхувена
