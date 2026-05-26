Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном

Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном
Комментарии

Александр Красюк, бывший промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал остановку поединка украинца с нидерландцем Рико Верхувеном.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Рефери мог дать возможность Рико уйти в угол и минуту отдохнуть, а уже затем принять решение — способен ли он продолжать бой или нет. Но рефери — единственный, кто несёт ответственность, а также единственный, кто находится внутри и видит детали. И единственный, кто принимает решение. Решение было принято.

Но у всего есть причины. Возможно, рефери оказал очень хорошую услугу Рико, сохранив ему здоровье. Потому что тот не выглядел так, будто у него остались силы на 12-й раунд», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Материалы по теме
Бывший промоутер Усика объяснил выступление украинца в бою с Верхувеном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android