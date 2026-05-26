Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном

Александр Красюк, бывший промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, прокомментировал остановку поединка украинца с нидерландцем Рико Верхувеном.

«Рефери мог дать возможность Рико уйти в угол и минуту отдохнуть, а уже затем принять решение — способен ли он продолжать бой или нет. Но рефери — единственный, кто несёт ответственность, а также единственный, кто находится внутри и видит детали. И единственный, кто принимает решение. Решение было принято.

Но у всего есть причины. Возможно, рефери оказал очень хорошую услугу Рико, сохранив ему здоровье. Потому что тот не выглядел так, будто у него остались силы на 12-й раунд», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.