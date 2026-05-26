Пэдди Пимблетт назвал свой вес за семь недель до боя с Сен-Дени

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт высказался о своей форме за семь недель до поединка с французом Бенуа Сен-Дени, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Когда проснулся, то весил 86,4 кг, сейчас весы показывают 85,7 кг. Неплохо, как по мне. Вы все скажете, что я жирный ублюдок, но, на самом деле, с моим весом всё нормально. Всем тупым спортивным диетологам, которые пишут посты обо мне, я хочу сказать: «Идите к чёрту!» — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале.

Ранее Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Пимблетт — Сен-Дени.

