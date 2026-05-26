«Ему нужно остановиться». Бывший промоутер Усика призвал украинца завершить карьеру

Александр Красюк, бывший промоутер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что украинец должен завершить профессиональную карьеру.

«Если бы я мог дать ему совет, его следующим вызовом стала бы его жена Екатерина, его дочь Мария, его дочь Лиза и его сыновья. Его семья, его семья имеет значение и, возможно, его бизнес. Вот о чём ему нужно позаботиться. Ему нужно остановиться. Лучше уйти за час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, такова правда. И это относится не только к боксу, ко всему.

Нельзя заработать все деньги мира и победить всех бойцов мира. Это решение нужно принять. И это очень тяжёлое решение для такого человека, как Усик, находящегося на вершине, непобеждённого. Я желаю ему ухода от всего сердца», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.