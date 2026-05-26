Имавов — о возможном реванше Чимаева и Стрикленда: Чечня — 2 млн человек, Франция — 69 млн

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов отреагировал на желание фанатов увидеть реванш между действующий чемпионом в среднем весе Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ из Чечни Хамзатом Чимаевым.

«В Чечне 2 млн человек, а во Франции — 69 млн», — написал Имавов в социальных сетях.

Сервис Polymarket устроил голосование, где поклонники смешанных единоборств должны выбрать человека, с которым Стрикленд должен провести следующий бой. Изначально Имавов обгонял Хамзата, но затем Чимаев вырвался вперёд.

Поединок между Стриклендом и Чимаевым прошёл в ночь на 10 мая и завершился победой американца раздельным судейским решением.