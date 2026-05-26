PFL объявил о чемпионском бое Усмана Нурмагомедова с Арчи Колганом

Чемпион лёгкого дивизиона россиянин Усман Нурмагомедов проведёт защиту титула против непобеждённого американца Арчи Колгана. Турнир состоится 31 июля в Нью‑Йорке (США), сообщает PFL в своих соцсетях.

Свой последний поединок 28-летний россиянин провёл 7 февраля 2026 года на турнире PFL в Дубае. Противником Усмана стал британец Альфи Дэвис. Их бой завершился в третьем раунде после того, как Нурмагомедов зафиксировал удушающий приём. В общей сложности на счету Нурмагомедова к настоящему моменту 21 победа в 21 поединке. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

30-летний американец Арчи Колган выиграл все 13 боёв в профессиональной карьере, из них шесть — досрочно. Для него это будет первый титульный бой в PFL.