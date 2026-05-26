Эксперт ответил, был бы популярен Нейт Диаз без победы над Конором Макгрегором

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью высказался о карьере бывшей звезды UFC Нейта Диаза.

– Какой была бы траектория карьеры Нейта, если бы он никогда не дрался с Конором?

– Я думаю, это очень интересный вопрос. Ещё до победы над Конором Макгрегором Нейт Диаз был громким именем. Собственно, именно поэтому он и получил возможность драться с Макгрегором. UFC выставил Диаза против Макгрегора на коротком уведомлении не потому, что он был единственным, кто откликнулся; они сделали это потому, что Нейт уже был популярен.

Изменила ли победа над Макгрегором всё? Абсолютно. До Макгрегора Нейт был популярен, но он был младшим братом Ника Диаза. После Макгрегора? Нейт стал звездой и превзошёл Ника Диаза в популярности. Это открыло двери, которые иначе никогда бы не открылись, но также несправедливо предполагать, что, если бы Нейт проиграл Макгрегору, всё осталось бы по-прежнему.

Нейту был 31 год, когда он победил Макгрегора, так что это не конец карьеры. Даже поражение от Макгрегора дало бы ему импульс, и тогда никто не знает, куда бы это его привело. Это, конечно, не было бы так масштабно, как победа над Конором, но это не значит, что он никогда не вырвался бы в звёзды.

Звёздность подобна взрыву: она не происходит случайно. Сначала должны быть собраны все необходимые ингредиенты, а затем возникает искра — БУМ. И хотя любая искра может быть случайной, если оставить горючие химикаты в покое на достаточно долгое время, рано или поздно они воспламенятся. Конечно, Макгрегор был самой большой искрой для Диаза, но не единственной. Рано или поздно Нейт всё равно взорвался бы. Спросите у Хорхе Масвидаля, — написал Мешью в своей колонке на MMA Fighting.