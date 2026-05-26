Тренер Айферта: чувствуется, что Бивол уверен, но мы будем конкурировать

Дмитрий Сихолай, являющийся тренером немецкого боксёра Михаэля Айферта, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Михаэля считают аутсайдером? Естественно, это чувствуется. Тут самое важное психологическая работа. Физическая и функциональная работа не так важна, как психологическая. Мы постараемся с командой сделать всё, чтобы не отставать. Чувствуется, что Бивол уверен, он прошёл много боёв, это чемпион мира, это не обсуждается. У Айферта нет таких громких боёв, но он к этому идёт и есть чему учиться. Как тренер я был на больших боях с Майрисом Бриедисом, знаю, как бойцы должны чувствовать себя, и стараюсь это добавить. У Михаэля получается, он неплохо себя чувствует. Ринг покажет всё, но, думаю, у нас всё получится, будем конкурировать и покажем технику, тактику и мощь», — сказал Сихолай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.